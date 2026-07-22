Geldautomaten in Berlin gesprengt: Bandenmitglied gesteht mehrere Taten

Berlin - Ein mutmaßliches Mitglied einer Bande von Geldautomaten-Sprengern steht vor dem Landgericht Berlin .

Um drei Fälle von geplanten Sprengaktionen in Berlin geht es nun vor Gericht. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Dem 31-Jährigen werden drei Taten zur Last gelegt, bei denen Sprengstoff eingesetzt worden war. Der Angeklagte gestand zu Prozessbeginn. Er sei von anderen Männern angeworben worden, sie hätten "schnelles Geld versprochen" und das bei den Sprengungen eingesetzte Material beschafft, erklärte er über seinen Verteidiger.

Der 31-Jährige soll laut Ermittlungen als Teil einer größeren, aus der Republik Moldau stammenden Gruppierung agiert haben. Die Anklage lautet unter anderem auf schweren Bandendiebstahl und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Der Mann ist wegen ähnlicher Taten bereits im August 2025 verurteilt worden.

Im aktuellen Prozess geht es um Angriffe auf Geldautomaten in den Berliner Stadtteilen Lichtenberg und Marzahn zwischen dem 18. Mai 2024 und dem 24. Januar 2025. In zwei Fällen hätten die Täter insgesamt rund 32.000 Euro erbeutet, im dritten Fall sei es bei einem Versuch geblieben.

Nur Stunden nach der letzten Tat, bei der ein Geldautomat in einem Einkaufszentrum attackiert worden war, wurden der Angeklagte und ein 37-Jähriger festgenommen.