Attacke auf Berliner Senatorin: Täter wollte Franziska Giffey "Denkzettel" verpassen

Der Beschuldigte Helmut H. (74, Foto) hält beim Prozessauftakt wegen eines tätlichen Angriffs auf Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (46, SPD) vor dem Berliner Landgericht sein Gesicht verdeckt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Er habe der SPD-Politikerin einen "Denkzettel" verpassen wollen, sagte der Berliner zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Berlin.

Giffey habe 20 Jahre lang nicht auf Schreiben von ihm reagiert. Als die Senatorin am 7. Mai die Gertrud-Haß-Bibliothek im Berliner Ortsteil Rudow besucht habe, sei er auf sie zugegangen und habe ihr in seinem Frust seinen Einkaufsbeutel, in dem Zeitungen waren, "um die Ohren" gehauen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 74-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor. Der Mann soll Giffey zielgerichtet gegen den Kopf- und Nackenbereich geschlagen haben. Auch eine andere Frau sei am Arm getroffen worden.

Die Staatsanwaltschaft strebt in einem sogenannten Sicherungsverfahren eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Er leide unter einer wahnhaften Störung, so Staatsanwalt Tobias Dettmer.

Es bestehe die Gefahr, dass der Beschuldigte weitere erhebliche Straftaten begehe.