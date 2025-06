Clan-Tochter angefahren, dann prügelt ein Remmo auf Polizistin ein: Urteil gefallen

Der Angeklagte, der nun erstmals zu einer Jugendstrafe verurteilt wurde, hatte über seinen Verteidiger gestanden. Als er sah, wie seine Schwester damals durch die Luft geflogen sei, habe es bei ihm ausgesetzt. "Ich war wie in einem Tunnel." Er habe der Polizistin "großes Unrecht angetan, ich bitte um Entschuldigung", so der Angeklagte. Seiner Schwester gehe es wieder gut.

In der Silvesternacht 2023/2024 hatte der 21-Jährige nach einem Unfall, bei dem seine damals 15-jährige Schwester verletzt wurde, die Autotür des beteiligten Polizeiwagens aufgerissen und der 24-jährigen Beamtin am Steuer mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und ins Gesicht geschlagen .

Der Angeklagte hat die Polizistin mehrfach attackiert. © Jens Kalaene/dpa

Der 21-Jährige hatte mit seiner Familie und Freunden gefeiert. Sie böllerten kurz nach Mitternacht vor der Villa, in der Mitglieder der arabischstämmigen Familie damals wohnten. Die 24-jährige Polizistin sagte im Prozess, sie sei mit Blaulicht und eingeschalteter Sirene unterwegs gewesen.

Plötzlich sei ein Mädchen vors Auto gelaufen. Trotz Gefahrenbremsung habe sie einen Aufprall nicht verhindern können. "Ich saß unter Schock im Auto, da riss jemand die Tür auf, brüllte, schlug immer wieder mit der Faust zu", so die Beamtin.

Die damals 15-Jährige kam in ein Krankenhaus. Ihr 21-jähriger Bruder konnte erst durch das Eingreifen mehrerer Polizisten gestoppt werden. Auch die Polizistin kam in ein Krankenhaus. Sie erlitt Prellungen und Hämatome sowie psychische Folgen. Bis heute leide sie unter Schlafstörungen, so die 24-Jährige. Trotz des Geschehens wolle sie in ihrem Job aber weitermachen.

Die Staatsanwaltschaft hatte 18 Monate Haft auf Bewährung verlangt, der Verteidiger plädierte auf Freizeitarbeiten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Villa in Buckow gehört zu 77 Immobilien, die die Berliner Staatsanwaltschaft 2018 beschlagnahmt hatte. Das Gebäude wurde mit nicht legalem Geld gekauft, wie durch mehrere Gerichtsentscheidungen bestätigt wurde. Zu der Großfamilie gehören Männer, die unter anderem wegen des Diebstahls der großen Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum verurteilt wurden. Fünf Männer aus dem Clan wurden zudem 2023 wegen des Diebstahls von Diamanten aus dem Grünen Gewölbe in Dresden zu Gefängnisstrafen verurteilt.

