Streit endet fast tödlich: Gebäudereiniger rammt Vorarbeiter Brotmesser in Brust

Der Angeklagte muss sich vor dem Kriminalgericht Moabit verantworten. (Archivbild) © Sonja Wurtscheid/dpa

Die Staatsanwaltschaft klagte den 42-jährigen Mann nun wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.

Der mutmaßliche Angreifer, sein Vorarbeiter und zwei weitere Arbeiter kamen an einem Morgen im Juni 2023 an einem Kino in Friedrichshain an. Der Gebäudereiniger sollte wegen eines anderen Vorfalls am Vortag eigentlich an einem anderen Standort arbeiten.

Es kam zu einem Streit, der eskalierte. Der Mann soll dann mit einem Küchenmesser den Vorarbeiter in die Brust gestochen haben. Das Opfer wehrte sich, ein weiterer Mann griff ein. Erst dann ließ der Täter ab.