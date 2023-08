Bargeld im Umschlag an Justiz geschickt: 30-Jähriger angeklagt

Von Bestechungsversuchen gegenüber der Justiz ist dringend abzuraten, wie der Fall eines 30-jährigen Berliners zeigt. (Symbolbild) © Peter Steffen dpa/lni

Laut Staatsanwaltschaft schickte der Mann 200 Euro in bar an einen Amtsanwalt und wollte so die Einstellung eines laufenden Ermittlungsverfahrens erreichen.

Sein Ziel dürfte der 30-Jährige verfehlt haben: Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin erhob in der Folge Anklage wegen des Tatvorwurfes der Bestechung gegen den Mann.

Gegen den 30-Jährigen läuft seit Anfang des Jahres ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung. Der Mann hatte in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, sich schriftlich zu äußern.