Ex-Geliebte vor Haustür brutal mit Machete erstochen: "Habe so etwas noch nicht gesehen"

Berlin - Im Oktober 2023 wird eine 55-Jährige vor ihrer Haustür in Berlin-Köpenick brutal ermordet. Angeklagt ist ihr Ex-Partner (52). TAG24 war beim Prozessauftakt am Kriminalgericht Moabit dabei.

Ein 52-jähriger Mann aus Berlin muss sich wegen Mordes vor dem Kriminalgericht Moabit verantworten. © TAG24

Kai G. wirkt unscheinbar, als er am Mittwochmorgen auf der Anklagebank im Saal 217 Platz nimmt. Brille, grauer Kapuzenpullover, das lichter werdende Haupthaar an den Seiten und am Hinterkopf kurzgeschoren.

Mit ruhiger Stimme beantwortet er die Fragen des Richters zu seinen Personalien. 52 Jahre alt, wohnhaft in Kiel, von Beruf Kraftfahrer. Kai G. ist verheiratet, hat vier Kinder im Alter von neun bis 22 Jahren.

Doch die Tat, die ihm vorgeworfen wird, ist von erschreckender Grausamkeit.

Am frühen Morgen des 23. Oktober 2023 - so heißt es in der Anklage - wartet Kai G. vor dem Haus von Jeanette S., seiner früheren Geliebten. Bei sich führt er eine Machete, die er vier Tage zuvor gekauft hat.

Als Jeanette S. gegen sieben Uhr ihre Wohnung an der Mahlsdorfer Straße verlässt, um zur Arbeit zu fahren, spricht er sie zunächst von hinten an. Dann sticht er seiner Ex-Freundin die 30-Zentimeter-Klinge in den Rücken.

Die 55-Jährige geht zu Boden, mehrfach sticht Kai G. ihr in den Brust- und Bauchbereich, bevor er ihr die Kehle durch- und die Pulsadern aufschneidet.