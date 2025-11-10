Bewusstlose Abiturientin gefilmt und vergewaltigt: Serientäter kommt nie wieder frei!

Berlin - Die Vergewaltigung einer damals 20-jährigen Abiturientin in Berlin-Steglitz schlug hohe Wellen . Das Gericht verknackte einen 38-Jährigen zu einer langen Haftstrafe. Doch er musste sich noch wegen weiterer Taten verantworten. Vier Monate nach der Verurteilung kommt nun die nächste Haftstrafe hinzu.

In einem früheren Prozess wurde der Angeklagte zu fünfeinhalb Jahren verurteilt. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Er ist zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Berliner Landgericht anschließende Sicherungsverwahrung gegen den Mann an. Er sei gefährlich für die Allgemeinheit.

Heißt: Auch nach der Freilassung wird er weiter weggesperrt.

Der Betriebswirt und frühere Geschäftsführer wurde der Vergewaltigung in vier Fällen sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen schuldig gesprochen. "Wir gehen von einer eingeschliffenen gestörten Sexualpräferenz mit fetischistischen und sadistischen Zügen aus", sagte der Vorsitzende Richter Thorsten Braunschweig. Er sei ein Seriensexualstraftäter.

Die Taten im Zeitraum von Februar 2020 bis Juni 2021 zulasten zweier inzwischen 29 und 47 Jahre alten Frauen, damals mit dem Angeklagten liiert, waren während des ersten Prozesses gegen den 38-Jährigen durch weitere Handy-Auswertungen bekanntgeworden.