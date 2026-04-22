Eine Tonne Drogen in Kokosnüssen geschmuggelt: Jetzt geht es vor Gericht

Berlin/Hamburg - Rund ein halbes Jahr nach dem Fund von mehr als einer Tonne Marihuana in einer Kokosnuss-Lieferung beginnt in Berlin der Prozess gegen fünf Angeklagte.

Die Tatverdächtigen versteckten die Drogen in einer Kokosnuss-Lieferung. (Symbolbild) © K.Ganeson (str)/BERNAMA/dpa

Die Lieferung soll im Oktober 2025 in Seecontainern im Hamburger Hafen angekommen sein - Zollfahnder in Berlin stellten sie sicher. Die Verhandlung beginnt am Mittwoch (13.30 Uhr) am Berliner Landgericht.

Einem 69-Jährigen wird vorgeworfen, das Marihuana zwischen einer Lieferung Kokosnüsse nach Deutschland geschmuggelt zu haben.

Die vier Mitangeklagten im Alter von 36 bis 41 Jahren haben sich laut Staatsanwaltschaft im November 2025 auf einem Gewerbegrundstück in Berlin-Spandau gegen Entgelt am Entladen beteiligt.