Pflege-Hölle statt Geborgenheit: Erzieher misshandelt Pflegekinder jahrelang

Berlin - Vier Geschwister wachsen in einer Wohngruppe auf und sollen dort Geborgenheit finden. Jahre später berichten sie von Erlebnissen, die erschüttern.

Das Landgericht Berlin verurteilte den 45-jährigen Erzieher wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Über neun Jahre sollen die Vier in der Einrichtung Gewalt erfahren haben. Rund sieben Jahre nach der Auflösung des Projekts ist ein damaliger Leiter zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach den 45-jährigen Erzieher der Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie der schweren Misshandlung von Schutzbefohlenen in zwei Fällen schuldig.

"Der Einsatz von körperlicher und psychischer Gewalt hat zum Alltag der Kinder gehört, sie haben jeden Tag Angst verspürt", sagte die Vorsitzende Richterin.

Sogenannte Polizeigriffe habe der Angeklagte eingesetzt, ständig an den Haaren gezogen, die Kinder beleidigt, sie häufig nachts wegen Vorkommnissen am Tage geweckt und aus den Betten gezogen.

Es sei zu Schlägen und teils zu erheblichen Verletzungen gekommen. Ein Junge sei fünf oder sechs Jahre alt gewesen, als ihn der Angeklagte viel zu heiß geduscht habe. Das Kind sei mit Verbrühungen am Rücken in ein Krankenhaus gekommen.