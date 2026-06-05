05.06.2026 18:50 Er wollte Juden und "Ungläubige" in Berlin töten: Syrer muss in den Knast

Ein 22-jähriger Syrer, der einen Anschlag mit einem Sprengstoffgürtel und einem Messer geplant haben soll, ist am Freitag zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Von Anne Baum

Berlin - Ein 22-jähriger Syrer, der einen Anschlag mit einem Sprengstoffgürtel und einem Messer geplant haben soll, ist zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden.

Der Angeklagte sitzt seit Anfang November in U-Haft. © Christophe Gateau/dpa Das Berliner Landgericht sprach den Mann unter anderem der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig. Der 22-Jährige habe aus radikal-islamistischer Gesinnung gehandelt. Der Mann soll sich spätestens seit März 2025 mit dem Gedanken getragen haben, einen terroristischen Anschlag zu begehen, dem vor allem in Berlin lebende Juden sowie seiner Ansicht nach "Ungläubige" zum Opfer fallen sollten. Er habe geplant, erst mit einem Messer möglichst viele jüdische Personen und Nichtmuslime zu töten und dann einen Selbstmordanschlag mit einem Sprengstoffgürtel zu verüben. Gerichtsprozesse Berlin Fußgänger mit Protz-Auto totgefahren: Raser kommt glimpflich davon Der junge Mann mit geringer Schulbildung habe sich mit dem Märtyrertum befasst und zu einem Anschlag entschlossen, um einerseits "ins Paradies" zu gelangen und aus seiner Sicht Ungläubige mit in den Tod zu nehmen - andererseits habe er Angst und Schrecken in Deutschland verbreiten wollen. Er habe die Tat an einem Ort verüben wollen, an dem sich möglichst viele Jüdinnen und Juden aufhalten. Dabei habe er an ein Lokal gedacht.

Angeklagter: "Der Teufel saß in meinem Kopf. Ich habe meine Gedanken vom IS bekommen."