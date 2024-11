Urteil gefallen: Mutter wirft Handy, Müll, Katzenbox aus drittem Stock - und dann noch ihr Kind (1)

Berlin - Die Schlagzeilen gingen weit über die Stadtgrenzen hinaus: Ein kleines Mädchen soll in einer Katzenbox steckend aus dem Fenster geworfen worden sein. Nun kam raus: Das 21 Monate alte Kind steckte doch nicht in einer Tierbox. Die Mutter muss dennoch in die Psychiatrie. Das hat das Berliner Landgericht angeordnet.