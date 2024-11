Fußgänger wahllos mit Bierflaschen attackiert: Serientäter kommt in Psycho-Klinik

Demnach soll er im März dieses Jahres vor einem Neubrandenburger Kino einen Mann mit dem abgetrennten Flaschenhals einer Bierflasche und einem mit Bierflaschen gefüllten Stoffbeutel attackiert haben. Das Opfer habe eine Schnittverletzung und eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Dem zum Prozessauftakt 33-Jährigen sei eine psychische Erkrankung attestiert worden, sagte ein Gerichtssprecher. Das Gericht habe die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet.

Ein Mädchen soll der Mann geschlagen, von ihm Geld gefordert, in den Schwitzkasten genommen und in Richtung der Wohnung des Kindes gezerrt haben. Die Mutter und ihr Lebensgefährte hätten ihn in die Flucht geschlagen.

Die Angestellte einer Spielothek soll er angegriffen haben, weil diese ihm wegen seiner Alkoholisierung den Zugang verwehrt habe. Von einem Ehepaar soll er Drogen, Geld und ein Handy gefordert haben. Bei seiner Festnahme habe der Mann heftigen Widerstand geleistet.