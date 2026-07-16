Messerstecher muss lange in den Knast: Richter spricht von "wahrem Blutbad"

Berlin - Das Landgericht Berlin hat einen Messerstecher wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt.

Der Angeklagte (31) musste sich für seine blutige Tat vor dem Landgericht Berlin verantworten. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 31-jährige Afghane in den frühen Morgenstunden des 31. Januar 2026 einen 21 Jahre alten Landsmann mit einem etwa 30 Zentimeter langen Küchenmesser getötet hat, teilte die Sprecherin der Berliner Strafgerichte am Donnerstag mit.

Ein Mordmerkmal sei jedoch nicht festgestellt worden, sodass der Mann wegen Totschlags verurteilt wurde und keine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen muss, wie es im Fall von Mord üblich ist.

Der Vorsitzende Richter sprach in der Urteilsverkündung von einem "wahren Blutbad". So habe der Angeklagte dem Opfer das Messer "mehrfach massiv in die linke Halsseite gestoßen und dabei unter anderem die großen Halsgefäße auf der linken Halsseite sowie die Luft- und die Speiseröhre durchtrennt".

Zudem habe der Verurteilte dem 21-Jährigen auch mehrfach in den Brustkorb gestochen und dabei lebenswichtige Organe und Gefäße verletzt, sodass der Geschädigte letztendlich verblutet sei.