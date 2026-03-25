Hamas-Männer planten Waffenlager für Anschläge: Berliner Gericht fällt Urteil

Berlin - Das Kammergericht Berlin hat vier Männer als Mitglieder der islamistischen Hamas zu Haftstrafen von viereinhalb bis sechs Jahren verurteilt.

Am Mittwoch fiel ein Urteil im Prozess gegen insgesamt vier mutmaßliche Mitglieder der radikal-islamistischen Hamas. © Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa

Nach Überzeugung des Gerichts waren die 36- bis 58-Jährigen als sogenannte Auslandsoperateure für Waffendepots der Terrororganisation in mehreren europäischen Staaten zuständig, die für Anschläge genutzt werden sollten.

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