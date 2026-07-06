Killer-Arzt entschuldigt sich kurz vor Urteil: "Verzweifel an mir selbst"

Berlin - Zwei Tage vor dem Urteil im Mordprozess gegen einen Palliativarzt in Berlin hat der Angeklagte sich erneut bei den Hinterbliebenen entschuldigt.

Die Rechtsanwälte des Palliativarztes sehen beim Handeln keine niederen Beweggründe. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Ich habe Menschen getötet. Darum verzweifele ich an mir selbst", sagte der promovierte Arzt zum Abschluss des Prozesses. Er beginne erst jetzt, das "Ausmaß des Leidens" zu verstehen. Das Landgericht Berlin will am Mittwoch (13 Uhr) sein Urteil sprechen.

Die Staatsanwaltschaft hat nach fast einjähriger Verhandlung die Höchststrafe für den 41-jährigen Deutschen gefordert. Neben lebenslanger Haft für Mord in 15 Fällen beantragte Ankläger Philipp Meyhöfer, die besondere Schwere der Schuld festzustellen und Sicherungsverwahrung im Anschluss an die Haftstrafe anzuordnen. Zudem forderte er ein lebenslanges Berufsverbot für den promovierten Mediziner.

Nach Überzeugung des Staatsanwalts hat der Arzt von September 2021 bis Juli 2024 zwölf Frauen und drei Männern jeweils ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht. Mehrmals habe er Feuer gelegt, um Spuren zu vertuschen.

Als jüngstes Opfer führt die Anklage eine 25-Jährige auf, als ältestes eine 94 Jahre alte Frau. Alle waren schwerst krank, ihr Tod stand aber nicht unmittelbar bevor.

Der Arzt hatte nach monatelangem Schweigen überraschend am 25. Juni gestanden, zwölf schwer kranke Patientinnen und Patienten bei Hausbesuchen getötet zu haben. Er habe sich eingeredet, das Richtige zu tun und Patienten "Leid und Siechtum" zu ersparen, hieß es in seiner Erklärung. Er wolle Verantwortung für seine Taten übernehmen, so der Angeklagte weiter.