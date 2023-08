In die Falle getappt: Schläger-Duo lockt mit Sex-Dates, dann wird es brutal

Augen auf beim Online-Dating: Auf den Portalen treiben auch Betrüger ihr Unwesen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Laut einer Mitteilung der Strafverfolgungsbehörden wird dem Angeklagten gemeinschaftliche, besonders schwere räuberische Erpressung in drei Fällen vorgeworfen - in einem Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Demnach hatte der 20-Jährige zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 13. Februar drei falsche Profile junger Frauen auf der Website "mysugardaddy.eu" angelegt, die angeblich gegen Geld zu sexuellen Dienstleistungen bereit wären.

Doch erschienen die Kunden zum verabredeten Ort in Alt-Hohenschönhausen, warteten dort keine jungen Frauen, sondern der Angeschuldigte und sein Mittäter.

Bewaffnet mit Messern, Baseball- und Hockeyschlägern bedrängte das Duo seine Opfer, bis diese Bargeld und Mobiltelefone herausgaben. Insgesamt sollen die Tatverdächtigen so neben den Handys rund 950 Euro erbeutet haben.