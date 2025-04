Influencer schoss Rakete in fremde Wohnung: Diese Strafe fordert die Staatsanwaltschaft

Der 23-jährige Influencer muss sich vor dem Landgericht Berlin für seinen Raketenschuss verantworten. © Annette Riedl/dpa

Zugleich forderte Staatsanwalt Tobias Dettmer in seinem Plädoyer, den Haftbefehl gegen den 23-Jährigen aufzuheben. Damit könnte der Influencer in Kürze wieder in Freiheit kommen. Das Landgericht Berlin will sein Urteil im Tagesverlauf sprechen.

Der Angeklagte aus dem Westjordanland war am 4. Januar am Hauptstadtflughafen BER festgenommen worden, als er Deutschland verlassen wollte. Seitdem befindet sich der 23-Jährige wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat sich der nicht vorbestrafte Influencer wie angeklagt der versuchten schweren Brandstiftung, versuchten gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung schuldig gemacht. Er habe das Feuerwerk in der Silvesternacht gezielt gezündet und in Kauf genommen, dass dieses einschlägt und explodiert.

Anschließend habe er es auf seinem Instagram-Account mit mehr als 310.000 Followern veröffentlicht. Die Aufnahme wurde laut Staatsanwaltschaft mehr als sechs Millionen Mal binnen kurzer Zeit aufgerufen. Nach mehr als 36 Stunden war sie gelöscht.