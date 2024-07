Jogger im Plänterwald erstochen: Messermann bedauert die Bluttat

Berlin - Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen 29 Jahre alten Jogger im Plänterwald in Berlin-Treptow hat der mutmaßliche Täter zu Prozessbeginn gestanden.

Der Verdächtige trug bei seiner Verhaftung einen "I LOVE BERLIN"-Herzchen-Hoodie. © Morris Pudwell

Was geschehen sei, tue ihm sehr leid, sagte der 35-Jährige. Wegen seiner "schlechten Gedanken" habe er einen ihm unbekannten Mann attackiert. Er habe auf jemanden einstechen wollen - "egal, wer mir über den Weg läuft".

Der Beschuldigte gilt als psychisch krank. Die Staatsanwaltschaft strebt in dem Prozess vor dem Berliner Landgericht die dauerhafte Unterbringung des Deutschen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Die beiden Männer waren sich am Abend des 20. November 2023 zufällig begegnet. Den Ermittlungen zufolge soll der 35-Jährige gegen 21.20 Uhr auf dem Uferweg an der Spree auf den 29-Jährigen eingestochen haben, der ihm entgegenkam.

Das Opfer habe sechs tiefergehende Stichverletzungen im Halsbereich erlitten. Der Grafikdesigner starb noch am Tatort.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Totschlag aus. Der 35-Jährige, der an einer paranoiden Schizophrenie leide, habe sich bei der Tat allerdings in einem "die Schuldfähigkeit ausschließenden Zustand" befunden.