Messer-Mord im Plänterwald: Verdächtiger im Herzchen-Hoodie landet in Psycho-Klinik

Berlin - Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 29-Jährigen im Plänterwald nahe dem Treptower Park in Berlin wurde der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Der Verdächtige trug bei seiner Verhaftung ein "I LOVE BERLIN-Herzchen-Hoodie. © Morris Pudwell

Der 34-Jährige sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft seit Dienstag im Maßregelvollzug untergebracht worden, teilte die Behörde am Mittwoch auf X (früher Twitter) mit.

Der Verdächtige war am Montagabend gegen 21.40 Uhr in einer Tankstelle in der Bulgarischen Straße aufgetaucht und gab an, soeben jemanden getötet zu haben.

Anschließend führte er die Einsatzkräfte zum mutmaßlichen Tatort im angrenzenden Treptower Park Richtung Kiehnwerderallee. Dort fanden die Polizisten den Angaben nach die Leiche des 29-Jährigen am Ufer der Spree.

Der leblose Körper habe mehrere Stichverletzungen aufgewiesen. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen erfolglos.