Junge Reiterinnen im Netz sexuell belästigt: Vorbestrafter Mann räumt Vorwürfe ein

Bei den Taten stand der 59-Jährige unter Führungsaufsicht. Ihm war in Urteilen in den Jahren 2019 und 2023 untersagt worden, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufzunehmen.

Dem vorbestraften Mann werden fünf Fälle in der Zeit von Juni bis Oktober 2023 zur Last gelegt.

Nach Angaben der Justiz wird im Prozess auch geprüft, ob eine Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder eine Anordnung von Sicherungsverwahrung in Betracht komme. Der Prozess wird am 5. Dezember fortgesetzt.