"Junge Welt" klagt gegen oberste Bundesbehörde: "Wir streben keine Gesellschaftsordnung an"

Das 1947 gegründete überregionale Blatt mit Hauptsitz in Berlin klagt gegen das Bundesinnenministerium, weil es seit Ende der 1990er-Jahre in Verfassungsschutzberichten aufgeführt wird.

Der Vorsitzende Richter Wilfried Peters verhandelt den Prozess vor dem Verwaltungsgericht Berlin. © Britta Pedersen/dpa

Die Zeitung hatte bereits vor dem Prozess versucht, im Eilverfahren eine Verbreitung der Berichte zu stoppen. Dies war jedoch gescheitert.

Das Verwaltungsgericht hatte im März 2022 dafür keinen ausreichenden Grund gesehen. Es sei der Zeitung zuzumuten, das Hauptsacheverfahren abzuwarten, so das Gericht.

Der Verlag habe die Praxis des Bundesinnenministeriums über viele Jahre hingenommen, hieß es unter anderem.

Die Klage der "Jungen Welt" richtete sich zunächst gegen die Erwähnung in den Verfassungsschutzberichten für die Jahre 1998, 1999, 2002 und 2004 bis 2020. Inzwischen wurde sie erweitert auf weitere Publikationen bis 2023.

Das Urteil will das Gericht noch am Nachmittag (ab 14 Uhr) sprechen. Für den Fall einer weiteren Niederlage in erster Instanz will die Zeitung weiterkämpfen. "Wir werden es weiter durchziehen - auch wenn es Zeit, Geld und Energie kostet", sagte der stellvertretende Chefredakteur Nick Brauns.