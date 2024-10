Mann soll neuen Partner seiner Ex mit Cuttermesser getötet haben

Berlin - Ein 39-jähriger Mann soll den neuen Lebenspartner seiner Ex auf dem Gehweg in Berlin-Neukölln erstochen haben. Nun muss er sich vor dem Landgericht Berlin wegen Totschlags verantworten.

Weil der 34-Jährige nicht verfolgt werden wollte, habe er den Angeklagten weggeschubst. Daraufhin habe der 39-Jährige dem neuen Partner seiner Freundin mit einem Cuttermesser schwungvoll in den Hals gestochen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der neue Partner (34) die Wohnung seiner Freundin in der Zwiestädter Straße am Abend des 9. August verlassen haben.

Den später Verstorbenen soll die Lebensgefährtin blutüberströmt vom Fenster aus gesehen haben. Gemeinsam mit einer Passantin sei sie ihrem Freund zur Hilfe geeilt, um die Blutung mit Handtüchern vergeblich zu stoppen.

Zwei Tage später starb der 34-Jährige im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Noch am Tatabend stellte sich der Angeklagte bei der Polizei und sagte, dass er sich lediglich verteidigt habe. Er wurde am 9. August festgenommen und befindet sich seit dem 10. August in U-Haft.