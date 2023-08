Mordversuch wegen Pizzaresten: Obdachloser (40) angeklagt

Berlin - Im Streit um die Reste einer Pizza zwischen zwei Obdachlosen, versuchte ein 40-Jähriger einen anderen Mann (66) in Berlin-Mitte zu töten.

Wegen Pizzaresten versuchte ein Obdachloser (40) in Berlin am Hackeschen Markt einen anderen Mann (66) umzubringen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft ereignete sich die Tat am 12. April dieses Jahres. Die beiden wohnungslosen Männer sollen sich im Vorraum der Sparkasse am Hackeschen Markt aufgehalten haben, wo sie Kunden um Spenden baten.

Eine Kundin bot daraufhin zunächst dem 40-Jährigen einen Karton mit Pizzaresten an, gab diese dann aber doch dem älteren Obdachlosen.

Daraus entwickelte sich kurz darauf solch ein Streit zwischen den Männern, dass der Jüngere dem 66-Jährigen so lange mit seinen Wanderschuhen gegen den Kopf trat, bis er meinte, ihn getötet zu haben.

Das Opfer hat durch den Angriff so schwere Hirnschäden davongetragen, dass er seither im Koma liegt. Der Angeschuldigte wurde noch am selben Tag festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.