Mutter gibt Sohn mit Diabetes kein Insulin: Siebenjähriger stirbt

Berlin - Nach dem Tod eines siebenjährigen Jungen hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen dessen Mutter erhoben.

Insulin senkt den Blutzuckerspiegel und ist wichtig für den Energiestoffwechsel. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der heute 38-Jährigen wird laut Staatsanwaltschaft Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Aussetzung durch Unterlassen vorgeworfen.

Nach Angaben der Ermittler soll die Frau im Zeitraum vom 7. bis 11. Juli 2023 in Tempelhof insgesamt 49 unzusammenhängende Alarmmeldungen der Insulinpumpe ihres Sohnes ignoriert haben. Der Junge war an Diabetes erkrankt und befand sich in ihrer Obhut.

Am frühen Morgen des 11. Juli 2023 soll die Mutter versucht haben, ihren Sohn zu wecken. Als das erfolglos blieb, rief sie den Notarzt. Der Siebenjährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und zunächst behandelt.