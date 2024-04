Nach Farbanschlag auf Brandenburger Tor: So lautet das Urteil für die Klimaaktivisten

Berlin - Im September 2023 beschmierten Aktivisten der Letzten Generation das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. Am heutigen Dienstag stand der zweite Prozess an. Vor dem Landgericht Berlin-Tiergarten waren sich die Angeklagten keiner Schuld bewusst.

Nach der Farbattacke wurde versucht, das Brandenburger Tor mit Wasser zu reinigen. Das alleine reichte jedoch nicht aus. © Britta Pedersen/dpa

Knapp sieben Monate nach der Farbattacke standen drei Aktivisten an der Anklagebank. Der Vorwurf: Sachbeschädigung.

Laut Staatsanwaltschaft gibt es rund 14 Strafverfahren wegen der Farbattacke der Letzten Generation. Der erste Prozess war im März ausgesetzt worden.

Zum Auftakt hatte jeder Angeklagte eine Stellungnahme vorbereitet. So sagte der 64-jährige Winfried L. aus: "Ich halte die Proteste und die Farbattacke auf das Brandenburger Tor für notwendig. Vielen Menschen ist die Klimakatastrophe nicht bewusst. Und die Bundesregierung verweigert die Wahrheit."

Zudem fügte er hinzu, dass die Bundesregierung endlich aufwachen solle. Sonst seien weite Teile der Erde zukünftig unbewohnbar.

Auch der 27-jährige Lennart W. kam zu Wort: "Ich finde das Handeln der Regierung beschämend. Auch unsere Gesellschaft ist mehr über ein farbiges Brandenburger Tor empört, als über die Klimakatastrophe." Mit der Aktion wollte er der Gesellschaft zeigen, dass die Regierung endlich Farbe bekennen soll. Dabei orientierte er sich stets an einer Studie, die beweisen soll, dass die Umwelt innerhalb der nächsten 100 Jahre kollabiere.

"Ich habe gehofft, dass uns die Farbe am Brandenburger Tor immer an diese Aktion erinnern wird. Ebenso wie an den Klimawandel", fügte der Luft- und Raumfahrt-Student hinzu.