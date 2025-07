29.07.2025 05:53 Schüsse in der Nacht schrecken Anwohner auf: Ging hier ein Mordversuch schief?

Nach lebensgefährlichen Schüssen auf einen jungen Mann in einer Bar in Berlin-Wilmersdorf kommen zwei Männer und eine Frau am Dienstag auf die Anklagebank.

Von Anne Baum Berlin - Nach lebensgefährlichen Schüssen auf einen jungen Mann in einer Bar in Berlin-Wilmersdorf kommen zwei Männer und eine Frau am Dienstag (9 Uhr) auf die Anklagebank. Alles in Kürze Schüsse in Berliner Bar: Drei Angeklagte vor Gericht

Angeklagte werden wegen versuchten Mords und Beihilfe angeklagt

Opfer wurde lebensgefährlich verletzt durch Schussverletzung

Prozess ist bis 27. November terminiert

Drei Angeklagte müssen sich vor dem Berliner Landgericht verantworten Mehr anzeigen Drei Personen müssen sich vor dem Berliner Landgericht verantworten. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa Einem 54-Jährigen und einem 24-Jährigen wird vor dem Berliner Landgericht unter anderem versuchter Mord zur Last gelegt. Der mitangeklagten 37-jährigen Frau wird Beihilfe vorgeworfen. Das mutmaßliche Opfer soll laut Ermittlungen am 8. Dezember 2024 in die Bar gelockt worden sein. Der 54-Jährige habe ihm vorgeworfen, für den Tod seines Bruders verantwortlich zu sein. Nach einem Streit soll der 54-Jährige den 24-Jährigen angewiesen haben, den Bekannten zu erschießen. Die Frau habe dem mutmaßlichen Schützen eine Waffe ausgehändigt. Durch einen von fünf abgefeuerten Schüssen sei das Opfer lebensgefährlich verletzt worden. Für den Prozess sind bislang 19 Tage bis zum 27. November terminiert.

