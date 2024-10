Nach mehrfachen Kindesmissbrauch: Fünf Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für 65-Jährigen

Der 65-Jährige habe sich unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs in mehreren Fällen schuldig gemacht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Das Berliner Landgericht ordnete zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung gegen den 65-jährigen Mann an. Der Angeklagte falle seit Jahrzehnten mit sexuellen Straftaten zum Nachteil von Kindern auf, er sei gefährlich für die Allgemeinheit, begründete das Gericht.

In dem aktuellen Prozess gegen den ausgebildeten Erzieher, der nicht in seinem Beruf arbeitete, ging es um Taten in Berlin, Rumänien und Albanien zwischen 2006 und 2019. "Trickreich und professionell" habe der Angeklagte agiert, Kinder aus armen und ärmsten Verhältnissen mit Süßigkeiten und Kleidung gelockt, sagte der Vorsitzende Richter Steffen Jankowiak.

Der 65-Jährige habe sich unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs in drei Fällen, des sexuellen Missbrauchs in sieben Fällen sowie des Herstellens von Kinderpornografie schuldig gemacht.

In Parkanlagen oder auf öffentlichen Toiletten in Berlin sowie in Wäldern oder Feldern in Rumänien und Albanien habe er immer wieder Kinder aufgefordert, sich zu entkleiden und nackt vor seiner Kamera zu posieren oder auch sexuelle Handlungen vorzunehmen, hieß es in der Anklage.

Er habe dabei in der Absicht gehandelt, "die hergestellten Bilder von dem Missbrauch anderen Personen zur Verfügung zu stellen".