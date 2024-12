Nach Urteil bei Neukölln-Prozess: Angeklagter akzeptiert Haftstrafe nicht!

Berlin - Die Serie rechtsextremer Anschläge in Berlin-Neukölln wird die Justiz voraussichtlich weiter beschäftigen.

Anders als die erste Instanz hatte das Gericht im Berufungsprozess ausreichend Beweise dafür gesehen, dass Sebastian T. (38) und Tilo P. (41) die Brandanschläge auf zwei Autos in Berlin-Neukölln Anfang Februar 2018 verübt haben.

Beide Straftäter müssen eine mehrjährige Haftstrafe absitzen. © Carsten Koall/dpa

Das Landgericht verurteilte T. zu drei Jahren und sechs Monaten Haft und sprach ihn unter anderem auch wegen Sachbeschädigung, Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten und Betrugs schuldig.

P. verurteilte es zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten wegen Sachbeschädigung. In seinem Fall wurde eine frühere Strafe unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung einbezogen.

Verteidiger Mirko Röder kündigte an, für P. in Revision zu gehen. Es gebe "keinerlei objektive Beweise, nur Indizien", betonte er erneut. "Diese sind meiner Einschätzung nach nicht zu belastbaren Beweisen erstarkt", so Röder. Ob auch T. Rechtsmittel einlegt, war zunächst offen.

Mit den rechtsextremen Brandanschlägen, Hass-Parolen und Bedrohungen in Neukölln beschäftigt sich auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Er tagt heute erneut.