"Politische Extremisten"? Weimer akzeptiert Urteil im Buchladen-Streit

Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61) akzeptiert einen Gerichtsbeschluss, wonach er die Betreiberinnen des Berliner Buchladens "Zur schwankenden Weltkugel" nicht als "politische Extremisten" bezeichnen darf.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61) hat vor Gericht eine Schlappe erlitten. © Jan Woitas/dpa

Der parteilose Staatsminister hat beim Verwaltungsgericht Berlin innerhalb der zweiwöchigen Frist keine Rechtsmittel eingelegt gegen die Entscheidung vom 30. April, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte.

"Damit ist der Beschluss bestandskräftig", erklärte er. Bis zur Klärung in der Hauptsache dürfe Weimer damit die Äußerung nicht wiederholen, erklärte der Gerichtssprecher. Dem Verwaltungsgericht liegen auch Klagen des Buchladens "Zur schwankenden Weltkugel" sowie zwei weiterer Läden in dem Streit über den Deutschen Buchhandlungspreis vor. Wann sich die Richter mit diesen Verfahren befassen, ist noch offen.

Weimer hatte die drei Buchläden wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" von dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen. Öffentlich wurde nie bekannt, was gegen die drei Geschäfte vorliegt.

Mit ihren Klagen vor dem Verwaltungsgericht Berlin verlangen die drei Buchläden nach Angaben ihrer Anwälte auch Einblicke ins Verfahren: Es bestehe "ein grundrechtlich geschütztes Interesse zu erfahren, wer genau wann und warum auf die Preisvergabe diesen bislang beispiellosen Einfluss genommen hat."

In einem Interview der "Zeit" wurde Weimer dann die Frage gestellt: "Aber warum haben Sie in die Vergabe des Buchhandlungspreises eingegriffen?"