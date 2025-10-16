Tischler prügelt Freundin mit Kantholz tot: Urteil gefallen

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod einer 56-jährigen Frau ist ihr Lebensgefährte zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.

Der Angeklagte (60) bestritt die Vorwürfe vor dem Berliner Landgericht.

Das Berliner Landgericht sprach den 60-Jährigen des Totschlags schuldig. Der gelernte Tischler habe seine Partnerin mit einem etwa einen Meter langen Kantholz attackiert und immer wieder auf den Kopf gezielt. "Warum er es getan hat, bleibt im Dunkeln", sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Dobrikat. Das Gericht gehe von einer spontanen Tat aus.

Der aus Italien stammende Angelo A. war laut Urteil am Nachmittag des 3. April dieses Jahres in der Wohnung der 56-Jährigen in Berlin-Spandau. "Er wollte wieder Unterschlupf finden, sie wollte es nicht", so der Richter.

Vermutlich habe schließlich ein nichtiger Anlass zur Tat geführt. "Vielfach und massiv" habe der betrunkene Angeklagte zugeschlagen. Die Frau sei wenig später an einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben.

Der 60-Jährige, der nach dem Tod der Frau vom Balkon aus um Hilfe gerufen hatte, wurde noch am selben Tag festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. In der Beziehung soll es über Jahre hinweg immer wieder zu Gewalt gekommen sein.

Die Frau habe mehrmals die Polizei alarmiert, hieß es weiter im Urteil. Im Juni 2024 soll der Mann seiner Lebensgefährtin heftig auf das rechte Auge geschlagen haben. Sie sei auf dem Auge erblindet.