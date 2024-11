Mutter sperrt Kind in Katzenbox und wirft es aus dem Fenster: Vor Gericht schweigt sie!

Berlin - Am heutigen Montag startete der Prozess gegen eine Frau, die ihre zweijährige Tochter in eine Katzenbox gesperrt und aus dem Fenster geworfen hatte.

Am 10. Juni dieses Jahres soll sie ihre damals 21 Monate alte Tochter während eines psychotischen Schubes in eine Katzenbox gesperrt und aus dem dritten Obergeschoss eines Wohngebäudes geworfen haben. Kurze Zeit später fanden Anwohner das schreiende Kind schwer verletzt an der Rückseite des Mietshauses.

Die ersten Rettungskräfte waren circa zehn Minuten später vor Ort und stabilisierten das Mädchen. Kurz darauf brachten sie es in ein Krankenhaus, wie der Richter bekannt gab. Daraufhin rief er den ersten Zeugen in den Saal. Ein 35-jähriger Kriminaloberkommissar nahm Platz und berichtete, dass er der erste Ermittler vor Ort war.

Die Kriminalpolizei nahm die Frau am Tatort fest. © Morris Pudwell

Die 41-Jährige habe ihrem Sohn immer wieder die Hand vor den Mund gehalten, wenn dieser auf Fragen der Ermittler antworten sollte. Daraufhin befragten sie die beiden in verschiedenen Zimmern.

Der Sohn gab an, dass seine Schwester in einem Kinderwagen im Flur liegen müsse. Dort war sie nicht. "Er wird keine Ahnung von der Tat gehabt haben", so der Ermittler im Gerichtssaal. Insgesamt habe die Angeklagte vier Kinder. Das älteste Mädchen (16) sei auf Klassenfahrt und der älteste Junge (14) in der Schule gewesen.

In der Wohnung schwieg die Frau. Bei Fragen der Ermittler habe sie immer lange überlegen müssen, bis sie antwortete. Die Polizei nahm sie daraufhin mit und brachte sie in Untersuchungshaft. Die Kinder seien in Obhut des Jugendamtes.

Der Prozess gegen die Mutter wird am 6. November fortgesetzt.