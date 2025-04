Segelpartner nach Regatta im Streit ertränkt? Anklage gegen Berliner

Die Berliner Staatsanwaltschaft erhob deshalb nun Anklage, wie ein Sprecher mitteilte. Der mutmaßliche Täter soll sein Opfer zunächst an den Schultern und später am Kopf derart unter Wasser gedrückt haben, dass es starb.

Der Mann bestreitet die Tat. Zunächst war er in Schweden in Untersuchungshaft. Am 13. November 2024 wurde er nach Berlin überstellt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Moabit.