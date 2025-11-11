Komplize ertrank auf Flucht: Geldautomaten-Sprenger bedauert Tat vor Gericht

Berlin - Die Flucht mit einem Schlauchboot nach der Sprengung eines Geldautomaten hatte für einen mutmaßlichen Täter tödlich geendet - rund eineinhalb Jahre später hat ein Mann vor Gericht seine Beteiligung an der Tat zugegeben.

Der Angeklagte muss sich wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls verantworten. © Jens Kalaene/dpa

Was geschehen sei, bedauere er sehr, erklärte der 38-Jährige über seinen Verteidiger vor dem Berliner Landgericht. Der Initiator des Angriffs auf einen Geldautomaten sei allerdings sein gestorbener Bekannter aus der "Sprenger-Szene" gewesen.

Der Mann muss sich wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls verantworten. Er und sein mutmaßlicher Mittäter sollen im April 2024 aus den Niederlanden angereist sein, um am Charité Campus Virchow-Klinikum in Berlin-Wedding einen Automaten zu sprengen.

Dazu habe einer der Männer ein hochexplosives Gasgemisch in den Automaten geleitet, heißt es in der Anklage. Die Täter hätten rund 255.000 Euro erbeutet. Am Geldautomaten und dem Bauwerk sei ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden.

Mit einem Motorroller sollen die Männer zunächst vom Tatort geflohen sein. Dann sollen sie ihre Flucht in einem Kanal mit einem kleinen Gummiboot mit Außenbordmotor fortgesetzt haben. Das Boot kenterte nach Angaben des Angeklagten auf Höhe der Alten Schleuse in Charlottenburg. Der mutmaßliche Komplize soll dabei ertrunken sein.