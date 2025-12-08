Nach Überfall auf Neonazi: Widersprüchliche Aussagen vor Gericht

Berlin - Nach einem Überfall auf einen Rechtsextremisten mit mehreren Verletzten in Berlin-Prenzlauer Berg stehen zwei Männer aus der linken Szene vor Gericht.

Die rechtsextreme Kleinpartei "Der III. Weg" demonstrierte Ende März in Berlin. Auch der angegriffene 24-Jährige gehört ihr an. © Jörg Carstensen/dpa

Der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung läuft unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Aus politischen Motiven heraus sollen sich die Angeklagten mit einer bislang nicht bekannten Person am 18. April 2024 zum Wohnhaus des 24-Jährigen begeben haben, der Mitglieds der rechtsextremen Kleinpartei "Der III. Weg" ist.

In einem roten Beutel hätten sich unter anderem ein Hammer, ein Messer und Reizgas befunden. Der 24-Jährige sei im Hausflur geschlagen, getreten, mit einem Messer am Unterschenkel und an der Hand verletzt und mit Reizgas besprüht worden, so die Anklage.

Als er einen der Vermummten festhalten wollte, habe sich das Geschehen vor das Wohnhaus verlagert. "Es erfolgten wechselseitig ausgeführte Schläge", heiß es in der Anklage. Der 24-Jährige sei mit einer Glasflasche geschlagen und getreten worden, als er bereits am Boden lag.

Der 32-jährige Angeklagte sagte weiter, Plan sei gewesen, "ihn mit Übermacht zu Boden zu bringen". Sie hätten ihn mit Gewalt durch Neonazis konfrontieren und ihn einschüchtern wollen "in der Hoffnung, dass er und seine Kameraden aufhören". Doch sie hätten den 24-Jährigen unterschätzt. Er habe sie bemerkt und sei "mit wildem Geschrei" auf sie zugekommen.

"Er stach mehrmals auf mich ein", so der 32-Jährige. In Todesangst hätten sie versucht, aus dem Haus zu kommen. Die Verletzungen des 24-Jährigen, der Kampfsport trainiere, "können wir uns nur so erklären, dass er sich im Gerangel selbst verletzt hat".