Sie karrten ermordete Mutter (†34) in Koffer durch Berlin: Brüder müssen büßen

Das Urteil des Berliner Landgerichts vom Februar 2023 ist rechtskräftig. © Annette Riedl/dpa

Der Bundesgerichtshof in Leipzig verwarf die Revision gegen das Urteil des Berliner Landgerichts vom Februar 2023, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Die Überprüfung des Urteils habe keine Rechtsfehler ergeben.

Nach dem Urteil des Landgerichts hatten die beiden Männer (27, 23) ihre Schwester im Juli 2021 getötet, ihre Leiche in einem Koffer mit dem Zug nach Süddeutschland gebracht und dort in einem Wald in Bayern vergraben.