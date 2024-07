Studentin vergewaltigt? Bolt-Fahrer macht Intim-Fotos und Selfie mit ihr

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 20-Jährigen in einem Bolt-Taxi in Berlin-Treptow hat am Landgericht Berlin der Prozess gegen den Fahrer begonnen.

Von Denis Zielke

Berlin - Eine Studentin will nach dem Feiern nach Hause, ruft einen Fahrtendienst - und schläft im Auto ein. Am Steuer ein 34-Jähriger, der die schutzlose Lage der jungen Frau ausgenutzt haben soll. Am heutigen Donnerstag begann am Landgericht Moabit der Prozess gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger.

Der Angeklagte (l.) lässt über seinen Verteidiger Malte Müllerhoff (M.) verkünden, dass er die Tat bereue. © Denis Zielke/TAG24 Der 20. April 2024, Alva N. (Name von der Redaktion geändert) ist mit ihren Freundinnen in Berlin-Mitte unterwegs. Es ist spät geworden, N. ist müde und hat mehr Alkohol als sonst getrunken. Während die anderen sich stärken und noch weiterziehen wollen, will N. nur noch eines: nach Hause. Um 3.40 Uhr bestellt die 20-Jährige aus Schweden via App einen Wagen bei Bolt. 17 Minuten soll die Strecke von der Bar in der Torstraße bis zu ihrer Wohnung in Neukölln dauern, wo die Psychologiestudentin mit drei Freundinnen lebt. Ein kurzes "Hi" als Begrüßung, dann schläft N. im Auto direkt ein. An der gewünschten Adresse kommt sie nie an. Gerichtsprozesse Berlin "4 Blocks"-Star wieder vor Gericht: Kida Khodr Ramadan will nicht in den Knast Der Angeklagte: Gyunay K., 34, geschieden, zwei Kinder. Sie leben bei der Mutter in Bulgarien. Er soll eine andere Route genommen und sich an N. auf einem menschenleeren Parkplatz am Treptower Park vergangen haben. Die Vorwürfe: Vergewaltigung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.

Angeklagter gesteht: "Ich bereue mein Handeln außerordentlich"