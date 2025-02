Täglich bis zu 15 Freier? Frau soll Vietnamesin nach Deutschland gelockt und ausgebeutet haben

Das Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg ist nach Einschätzung der Kriminalpolizei eine Anlaufstelle für die Schleuserkriminalität. © Jörg Carstensen/dpa

Die Staatsanwaltschaft legt der Frau unter anderem Zwangsprostitution, Zuhälterei und Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger zur Last. Insgesamt 84.000 Euro habe die Angeklagte laut Ermittlungen durch die Tat erlangt.

Der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn, seine Mandantin schweige zu den Vorwürfen.

Die 43-Jährige soll einer damals 17-Jährigen im Juni 2019 in einem Dorf in Vietnam das Angebot unterbreitet haben, ihr zum Preis von 22.000 Euro einen Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Dabei habe sie der Jugendlichen eine Anstellung in einem Nagelstudio oder einem Restaurant mit einem Verdienst von 2000 bis 2400 Euro in Aussicht gestellt, heißt es in der Anklage.

Die Mutter der damals 17-Jährigen soll laut Ermittlungen eine Summe von 2000 Euro angezahlt haben.