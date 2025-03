Model Toni Garrn nach Einbruch vor Gericht: "Es sind Dinge von meiner verstorbenen Oma weg"

Berlin - Topmodel Toni Garrn (32) war am Dienstag als Zeugin am Berliner Landgericht geladen. Ein 40-Jähriger soll in ihre Wohnung eingebrochen und mehrere teure Schmuckstücke erbeutet haben. TAG24 war bei dem Prozess dabei.

Toni Garrn (32) musste vor drei Jahren einen schweren Einbruch in ihre Berliner Wohnung verkraften. © Annette Riedl/dpa

Laut Anklage soll Daniel El-H. (40) aus Garrns Loft in Prenzlauer Berg Armbanduhren und Schmuck im Gesamtwert von 681.000 Euro gestohlen haben.

Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. und 6. April 2022. Hierbei soll der Angeklagte ein 80 mal 65 Zentimeter großes Loch in die Wohnungstür geschnitten und sich durch dieses hindurchgezwängt haben.

Dabei erbeutete er mehrere Armbanduhren, Halsketten, Ringe und Ohrringe. Das Diebesgut ist bis heute verschwunden. Das macht der 32-Jährigen sehr zu schaffen, wie sie im Prozesssaal verriet. "Es sind Dinge von meiner verstorbenen Oma weg", erklärte sie unter Tränen.

Am 13. April 2022 kehrte sie nach einer Geschäftsreise in ihre Wohnung zurück. Das Model habe ihre Tochter auf dem Arm gehabt, als sie das Loch in ihrer Wohnungstür sah. Sie flüchtete zunächst zu einem Nachbarn, bis wenig später die Kriminalpolizei eintraf.

Noch heute habe sie Angst in ihrer Wohnung. "Das Zimmer meiner Tochter ist direkt neben der Eingangstür. Das ist für mich immer noch sehr schlimm", so die 32-Jährige. Für mehrere Wochen habe sie danach mit ihrer Tochter in einem Hotel gewohnt.