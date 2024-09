Wehrlose Rentner in ihren Wohnungen überfallen und getötet: So lautet das Urteil

" Die Taten sind nur als niederträchtig zu bezeichnen", sagte der Vorsitzende Richter Mark Sautter. Die Angeklagten hätten sich an Schwachen und Hilflosen vergriffen. Bei jeder Tat seien sie mit "überschießender Gewaltanwendung" gegen nahezu wehrlose Menschen vorgegangen. Die Opfer seien in hilflosem Zustand zurückgelassen worden.

Der Prozess zog sich über rund 16 Monate mit 73 Verhandlungstagen. (Archivbild) © Sonja Wurtscheid/dpa

Boss der Gruppe war aus Sicht des Gerichts ein 39-Jähriger. Er wurde unter anderem wegen Mordes in zwei Fällen sowie schweren Raubes, räuberischer Erpressung, erpresserischen Menschenraubes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Die Richter stellten in seinem Fall zudem eine besondere Schwere der Schuld fest, was eine Haftentlassung auf Bewährung nach 15 Jahren nahezu ausschließt.

Im August 2022 wurde eine 67-Jährige in ihrem Haus in Annaburg in Sachsen-Anhalt überfallen. Die Frau sei minutenlang mit einem Shirt gewürgt worden, so der Richter.

Sie starb am Tatort. Drei der Angeklagten sollen kurz darauf einen 83 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Berlin-Reinickendorf überfallen haben. Sie hätten "den gesamten Kopf des Mannes straff mit Klebeband umwickelt", sagte der Richter. 600 Euro hätten die Täter erbeutet. Zwei der Angeklagten wurden in diesem Fall des Mordes schuldig gesprochen.

Die 24 bis 39 Jahre alten Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft – mehrere von ihnen seit inzwischen zwei Jahren. Der Prozess zog sich über rund 16 Monate mit 73 Verhandlungstagen. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen vier der Angeklagten lebenslange Freiheitsstrafen beantragt, gegen einen Mann eine Strafe von zehneinhalb Jahren.

Die Verteidiger dagegen sahen Mordvorwürfe als nicht erwiesen an. Sie plädierten auf milde Strafen in einigen Anklagepunkten. Mit Rechtsmitteln gegen die Entscheidung wird gerechnet.