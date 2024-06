Zutritt zu Damenumkleide tabu: Transfrau verklagt McDonald's

Berlin - McDonald's wird von einer Transfrau angeklagt, weil ihr der Zugang zur Mitarbeiter-Umkleide in Berlin verweigert wurde.

Eine Transfrau aus Berlin hat McDonald's verklagt. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Kylie arbeitet seit vier Jahren in der McDonald's-Filiale im Hauptbahnhof. Ihre Transidentität lebte sie bisweilen lediglich an Wochenenden auf Dragqueen-Partys aus, wie die Berliner Zeitung zuvor berichtete.

Schließlich habe sich Kylie dazu entschieden, ihre Transsexualität nicht länger vor ihren Kollegen verheimlichen zu wollen. So teilte sie ihren Mitarbeitern dem Bericht zufolge mit, dass sie von nun an mit dem Namen Kylie angesprochen werden und in Zukunft die McDonald's-Frauenuniform tragen möchte.

Eines Tages sei sie schließlich mit einer muslimischen Mitarbeiterin in einen Streit geraten, weil diese den Umkleideraum nicht mit der Transfrau habe teilen wollen. Laut der Anwältin der Klägerin soll die Mitarbeiterin Kylie aufgefordert haben, die Damenumkleidekabine zu verlassen und diese auch künftig nicht aufzusuchen.

Dies wollte sich die aus Libyen stammende Transfrau nicht gefallen lassen und zog vor das Arbeitsgericht. Für ihre Anwältin sei dies ein eindeutiger Fall von Diskriminierung. Denn nach diesem Vorfall sei Kylie nur noch eine Abstellkammer als Umkleideort zur Verfügung gestellt worden.