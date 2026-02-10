40-Jähriger überfährt Geliebte nach Streit: Urteil vor Gericht gefallen!

Potsdam - Nach dem Tod seiner Geliebten ist ein 40-jähriger Mann vom Landgericht in Potsdam zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden.

Laut Anklage wollte der 40-Jährige nach einem Streit nur mit seinem Auto davonfahren. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Dem Mann war Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen worden, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte.

Einen Tag vor dem Urteil hatte sich der Mann ins Krankenhaus eingeliefert und wollte der Verhandlung fernbleiben. Da er aus Sicht der Kammer nicht ordnungsgemäß entschuldigt war, ließ der Richter den 40-Jährigen vorführen.

Laut Anklageschrift soll der 40-Jährige im September 2024 seinen Wagen in Nuthetal nach einem Streit mit der Frau von seinem Grundstück gefahren haben. Das spätere Opfer versuchte, ihn daran zu hindern. Er sei dennoch losgefahren, heißt es in der Schrift. Die Frau hielt sich daraufhin am Auto fest, er beschleunigte weiter.

Schließlich konnte sie sich nicht mehr halten, ließ vom Auto ab und geriet unter die Räder des schweren Geländewagens. Sie starb noch an der Unfallstelle.