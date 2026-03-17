Falle per Dating-App: Jugendliche sollen Männer verprügelt und beraubt haben

Frankfurt (Oder) - Fünf Jugendliche müssen sich vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten, weil sie homosexuelle Männer über eine Dating-App angeblich gelockt, verprügelt, beraubt und beleidigt haben.

Über eine Dating-App lockten die Täter ihre Opfer zu bestimmten Treffpunkten. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Laut einer Gerichtssprecherin wurde ein 18-Jähriger in dem Zusammenhang bereits verurteilt.

Die Angeklagten sollen gemeinsam mit noch einem weiteren Mittäter Profile bei Dating-Apps eingerichtet haben. Über diese Profile sollen sie gezielt homosexuell interessierte Männer angeschrieben, ihnen gegenüber sexuelles Interesse vorgetäuscht und ihre Opfer dann an entlegene Orte gelockt haben, heißt es vom Landgericht Frankfurt (Oder).

An den Treffpunkten soll dann jeweils einer der Angeklagten die Tatopfer als "Lockvogel" zum Schein freundlich empfangen haben.

Plötzlich seien jeweils weitere Angeklagte erschienen.