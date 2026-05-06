Polizist Maximilian Stoppa bei Verfolgungsjagd getötet: Angeklagter verurteilt

Cottbus/Dresden - Nach dem Tod eines Dresdner Polizisten Maximilian Stoppa (†32) bei einer Verfolgungsjagd in Brandenburg ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Landgericht in Cottbus befand ihn eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge für schuldig.

Nach dem Tod eines Dresdner Polizisten bei einer Verfolgungsjagd in Brandenburg ist der Angeklagte verurteilt worden. © Patrick Pleul/dpa

Der Angeklagte Dawid K. hat demnach im Januar 2025 in Südbrandenburg den 32 Jahre alten Polizisten mit seinem Wagen erfasst und getötet. Der Beamte war in dem Moment dabei, in Lauchhammer aus einem Auto auszusteigen.

Vor der Tat hatten der Angeklagte und weitere Beteiligte zwei Autos gestohlen. Der 27 Jahre alte Pole war in einem Begleitfahrzeug der Bande eingeteilt. In der Urteilsbegründung verwies der Richter auf die Drogensucht des Angeklagten.

Er sei in einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen, habe aber vor Jahren begonnen, unter anderem Kokain zu nehmen. Er sei bei der Verfolgungsjagd "rücksichtslos" und mit überhöhtem Tempo unterwegs gewesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten Mord vorgeworfen und eine lebenslange Haftstrafe gefordert, weil er ihr zufolge in der Absicht gehandelt hatte, seine Beteiligung am Diebstahl mehrerer Autos zu verdecken.