Kollege von ermordetem Polizisten berichtet Erschütterndes über die letzten Momente

Cottbus - In Lauchhammer starb vor etwa einem Jahr ein sächsischer Polizist bei einer Verfolgungsjagd mit Autodieben . Im Prozess vor dem Landgericht Cottbus schilderte ein Kollege am Mittwoch die letzten Momente im Leben von Max Stoppa (†32).

Max Stoppa (†32) kam am 7. Januar 2025 in Lauchhammer ums Leben, als er bei der Fahndung nach Autodieben ein verdächtiges Auto kontrollieren wollte. © Robert Michael/dpa

Sie waren auf der Jagd nach Autodieben. "Wir müssen raus. Wir müssen raus" seien seine letzten Worte gewesen, sagte Stoppas Beifahrer im Zeugenstand. Kurz darauf sei Max aus dem Polizeifahrzeug ausgestiegen.

Er selbst habe etwas länger gebraucht, um aus dem Auto zu kommen, weil seine Dienstwaffe am Gurt festhing, erzählte der 26-Jährige vor Gericht. In dieser Sekunde sei der flüchtige Skoda, in dem der Angeklagte Dawid K. (27) saß, gegen das Polizeiauto geprallt. Die Airbags gingen los. Glas splitterte.

Anschließend sei er um das Auto gelaufen, berichtete der Zeuge. "Ich sah dann eine verletzte Person." Zunächst dachte er, es sei der flüchtende Fahrer. "Ich habe dann erkannt, dass es Max Stoppa war."

Er habe zunächst vermutet, dass sein Kollege gestolpert und der Wagen ihm womöglich über die "Gliedmaßen" gefahren sei, erzählte der Beamte. Dann habe er einen "größeren Blutfleck" gesehen. Stoppa habe nicht mehr geatmet und auch nicht mehr reagiert.