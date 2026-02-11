Leipziger Klimaaktivisten vor Gericht: "Dieses Verfahren wird brutal"

Das Landgericht Potsdam hat am Montag das Verfahren gegen fünf Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" eröffnet.

Von Steffen Durst

Leipzig/Potsdam - Das Landgericht Potsdam hat am Montag das Hauptverfahren gegen fünf Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" eröffnet. Angeklagt sind auch die Leipziger Mirjam Herrmann (28) und Jakob Beyer (32). Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Neuruppin lautet: Bildung einer kriminellen Vereinigung (§129 StGB) sowie Störung öffentlicher Betriebe, Nötigung und Sachbeschädigung.

Angeklagt sind vor dem Landgericht Potsdam auch die Leipziger Mirjam Herrmann (28) und Jakob Beyer (32). © PR/RAZ e.V. "Nach fast drei Jahren zermürbender Ungewissheit war mein erstes Gefühl Erleichterung, dass sich etwas bewegt", sagte Mirjam Herrmann in einer Pressemitteilung. "Aber ich mache mir keine Illusionen: Dieses Verfahren wird brutal. Wir fünf sitzen dort stellvertretend für alle, die sich für eine lebendige Demokratie einsetzen." Wann der Prozess beginnen soll, steht jedoch noch nicht fest. Das Potsdamer Landgericht konnte dazu auf TAG24-Anfrage noch kein Datum nennen. Im Mai 2023 war bei einer bundesweiten Razzia auch die Wohnung von Herrmann in Leipzig durchsucht worden. Im Januar 2025 hatte die 28-Jährige bereits eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Chemnitz angetreten. Gerichtsprozesse Brandenburg Raser zerstört Leben von bekanntem Künstlerehepaar: Gericht verhängt Haftstrafe Die Beschuldigten erkennen im Vorwurf der Staatsanwaltschaft, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, den Versuch, "einen autoritären staatlichen Umgang mit politischem Protest zu normalisieren und legitime politische Betätigung einzuschränken". Der Einsatz des Paragrafen 129 sei dabei keine Neuheit: "Er wurde schon immer genutzt, um politische Gegner:innen einzuschüchtern und zu unterdrücken", so die Aktivisten.

Am 24. November 2022 hatten zwei der nun in Potsdam Angeklagten gemeinsam mit anderen Aktivisten zeitweise Start- und Landebahnen am Flughafen Berlin-Brandenburg blockiert. (Archivbild) © Julius Schreiner/dpa

Attacken auf Pipelines, den BER und ein Monet-Gemälde