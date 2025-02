Säugling stirbt nach heftigem Schütteln: Landet der Vater in einer Psycho-Klinik?

Bis Mitte März sind am Landgericht Neubrandenburg drei weitere Verhandlungstermine angesetzt. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Der Vorsitzende Richter begründete dies zum Prozessauftakt damit, dass die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus im Raum stehe.

Laut Anklage hat der Vater seinen Sohn für etwa eine halbe Minute heftig geschüttelt, ohne den Kopf zu stützen.

Danach habe er das Kind in einen Baby-Autositz gelegt und diesen so heftig gewippt, dass der Oberkörper immer wieder abgehoben und ungebremst in die Sitzfläche gefallen sei.