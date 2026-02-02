Aus Verzweiflung: Chemnitzer steckte seine Wohnung in Brand

Chemnitz - Er wollte nicht mehr leben - also griff Tommy J. (39) zu Spiritus und Feuerzeug. In seinem Wahn setzte er dabei seine Wohnung in der Hainstraße in Brand. Vor dem Chemnitzer Amtsgericht zeigte sich am Montag das traurige Bild eines Mannes, der durch Therapie neue Hoffnung schöpft.

Der Angeklagte setzte im August 2024 seine Dachgeschosswohnung in Brand. © Harry Härtel/Haertelpress

Laut Anklage platzierte Tommy im August 2024 sieben Flaschen mit Spiritus in seiner vermüllten Wohnung in der Hainstraße in Chemnitz und setzte diese in Brand. Danach verließ er die Wohnung.

Glück im Unglück: "Aufgrund fehlender Sauerstoffzufuhr kam es nicht zu einem Übergriff des Feuers auf wesentliche Gebäudebestandteile", so Staatsanwältin Sissi Gizder (35).

Vor dem Amtsgericht wurde am Montag das Motiv von Tommys Todessehnsucht deutlich: Er verwand den Tod seiner krebskranken Mutter nicht, die er vor allem in ihren letzten Monaten intensiv gepflegt hatte. Daneben nahm der psychisch kranke Lagerhelfer intensiv Medikamente.

Nach einem massiven Streit mit seinem Bruder stand für ihn der Entschluss fest: "Er wollte alles tilgen auf der Welt von ihm selbst", so Verteidigerin Kerstin Börner.