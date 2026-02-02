Aus Verzweiflung: Chemnitzer steckte seine Wohnung in Brand
Chemnitz - Er wollte nicht mehr leben - also griff Tommy J. (39) zu Spiritus und Feuerzeug. In seinem Wahn setzte er dabei seine Wohnung in der Hainstraße in Brand. Vor dem Chemnitzer Amtsgericht zeigte sich am Montag das traurige Bild eines Mannes, der durch Therapie neue Hoffnung schöpft.
Laut Anklage platzierte Tommy im August 2024 sieben Flaschen mit Spiritus in seiner vermüllten Wohnung in der Hainstraße in Chemnitz und setzte diese in Brand. Danach verließ er die Wohnung.
Glück im Unglück: "Aufgrund fehlender Sauerstoffzufuhr kam es nicht zu einem Übergriff des Feuers auf wesentliche Gebäudebestandteile", so Staatsanwältin Sissi Gizder (35).
Vor dem Amtsgericht wurde am Montag das Motiv von Tommys Todessehnsucht deutlich: Er verwand den Tod seiner krebskranken Mutter nicht, die er vor allem in ihren letzten Monaten intensiv gepflegt hatte. Daneben nahm der psychisch kranke Lagerhelfer intensiv Medikamente.
Nach einem massiven Streit mit seinem Bruder stand für ihn der Entschluss fest: "Er wollte alles tilgen auf der Welt von ihm selbst", so Verteidigerin Kerstin Börner.
Verzweiflung schützt vor Strafe nicht
Nach der Brandstiftung ging er in den Wald, in der wirren Hoffnung, von der Polizei erschossen zu werden. Als das nicht eintrat, wies Tommy sich selbst in eine Anstalt ein.
"Es war natürlich absoluter Mist", sagte der Angeklagte am Montag reuig vor dem Amtsgericht.
In einer therapeutischen Einrichtung in Mittelsachsen habe er neuen Lebensmut geschöpft, kümmert sich um Tiere und ist Teil einer Gemeinschaft.
Aber Verzweiflung schützt vor Strafe nicht: Richterin Jaqueline Neubert-Rockel (60) verurteilte den Zündler schlussendlich wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung.
Der Angeklagte habe eine "positive Sozialprognose", so die Juristin. Das Urteil ist rechtskräftig.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Harry Härtel/haertelpress (2)