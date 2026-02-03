Nichts gemacht, aber Rechnungen gestellt: Nachbarschaftshilfe zockte AOK ab

Chemnitz - Sabine B. (41) war als Nachbarschaftshilfe in Chemnitz tätig. In einem Zeitraum von drei Jahren erstellte die Chemnitzerin etliche Rechnungen für Leistungen, die sie allerdings nie erbrachte. Dafür kassierte die Betrügerin am Dienstag vor dem Chemnitzer Amtsgericht die Quittung.

Betrügerin Sabine B. (41) wurde zu anderthalb Jahren auf Bewährung verurteilt. © Haertelpress

Wie dreist kann man sein? Weil sie nicht viel verdiente, beschloss Sabine B., ihre Haushaltskasse auf illegale Weise aufzubessern. So erstellte und fälschte sie 128 Abrechnungen.

"Die Rechnungen enthielten jeweils die Unterschrift der Angeklagten sowie eine weitere Unterschrift, die angeblich von den berechtigten Leistungsempfängern bzw. dessen gesetzlichen Vertretern stammte", so Staatsanwalt Thomas Fischer (65).

Die Chemnitzerin war als Nachbarschaftshilfe bei der AOK Plus registriert, machte Einkäufe für ihre Klienten und betreute sie.

Durch die gefälschten Rechnungen kassierte die gelernte Ergotherapeutin von 2021 bis 2024 insgesamt 20.640 Euro.