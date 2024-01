Chemnitz: Tödlicher Radfahrer-Unfall hatte Nachspiel vor Gericht

Chemnitz - Ein tödlicher Unfall in Chemnitz-Mittelbach wurde am heutigen Donnerstag vor dem Amtsgericht Chemnitz verhandelt: Jens B. (66) wurde vorgeworfen, im Juni 2022 mit seinem BMW einen Fahrradfahrer (†59) fahrlässig getötet zu haben. Das Urteil war am Ende eindeutig.