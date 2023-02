Doping-Prozess in Chemnitz: Gewichtheberin Vicky Schlittig vor Gericht

Chemnitz - Das Thema Doping ist sehr präsent - und doch war das Verfahren am Dienstag am Amtsgericht Chemnitz besonders: Der Nachwuchs-Gewichtheberin Vicky Schlittig (19) aus Gröditz (bei Riesa) wurde vorgeworfen, bei einem Wettkampf im Jahr 2021 ein verbotenes Mittel eingenommen zu haben. Am Ende war das Urteil des aufwendigen Doping-Verfahrens eindeutig.